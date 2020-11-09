الوطني لمكافحة الأمراض : ليبيا تسجل 15 حالة وفاة و 923 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، عن تسجيل 15 حالة وفاة و923 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا وتماثل 661 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له أنه استلم (3969) عينة موزعة على المختبرات، منها (1316) من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية (1030) عينة، ومن مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس (200) عينة، ومن مختبر بلدية سوق الجمعة (131) عينة، ومن مختبر المركز المرجعي زليتن (95) عينة، و من مختبر فرع المركز الوطني مصراته (480) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها (33) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني غريان (125) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الكفرة (2) عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني طبرق (3) عينات، ومن مختبر فرع المركز الوطني زواره (1) عينة، ومن مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان (169) عينة، ومن مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراته (80) عينة، و مختبر مستشفى بن جواد العام (11) عينة، و من مختبر مركز مصراته الطبي (293) عينة.

وأشار المركز إلى أنه تم فحص العينات وتبين سلبية ( 3046 ) عينة، و إيجابية (923) عينة منهم ( 604 ) حالة جديدة و ( 319 ) حالة مخالطة.

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