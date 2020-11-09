«الحاسي»: عودة رموز «الطغيان السابق» للمؤسسات بعد «الثورة» بمثابة مهزلة

قال عمر الحاسي رئيس وزراء ما تعرف بـ«حكومة الإنقاذ» السابقة، إن رموز النظام السابق عادوا لتصدر المشهد كوزراء، واصفاً الأمر بـ”المهزلة” وفق تعبيره.

“الحاسي” القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب في ليبيا كتب على حسابه بـ”تويتر” أمس قائلاً: “درس من ثورة ليبيا.. صنعنا ثورة بدمائنا، وأعدناها للطغيان بسذاجتنا، ففساد الوعي عند أشباه الثوار حولوهم إلى حراس لمؤسسات، عاد لها رموز الطغيان السابق وزراء” وفق زعمه.

أضاف “الحاسي” الذي لم يحظ بشرعية مجلس النواب المنتخب، بقوله: “المهزلة أن يعود طغاة الأمس حكاما لليبيا بعد الثورة وبالاتفاق مع حليفهم القديم الاحزاب الدينية، والثوار سيتهمون بالطغيان” وفق قوله.