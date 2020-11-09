التبو يرفضون الدعوات للإستفتاء على مسودة الدستور

أخبار ليبيا24
اعلن نشطاء وأعيان مكون التبو في مدن مرزق و اوباري والقطرون وأم الأرانب وسبها وربيانة والكفرة عن رفضهم للدعوات التي تطالب بالاستفتاء على مشروع مسودة الدستور الليبي، جاء ذلك في بيان القاه النشطاء بمشاركة ممثلي التبو في الهيئة التأسيسية للدستور ممن علقوا عضويتهم فيها.
جاء في البيان الذي أُلْقِيَ في ساحة مدينة مرزق أن نشطاء وممثلي التبو في الهيئة التاسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي يطالبون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإشراف على حوار بين أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور من أجل الوصول لصيغة توافقية، وأن تجري هذا الحوار بعيدا عن نظيره السياسي الذي يجري في تونس بحسب ما جاء في البيان.
وأكد ممثلو التبو في بيانهم أن الهيئة خالفت المادة رقم ثلاثين من الإعلان الدستوري، والتي نصت أن قرارات الهيئة تصدر بالثلثين زائد واحد مع وجوب التوافق مع التبو والطوارق والأمازيغ، وهو ما دفع التبو لعدم القبول بالمسودة الناتجة بالمخالفة للإعلان الدستوري.
كماجدد البيان رفض التبو للإستفتاء ولأي خيارات تعمل على إقرار مسودة الدستور، ورفض محاولات شرعنة هذه المسودة من خلال الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة في تونس.
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