التبو يرفضون الدعوات للإستفتاء على مسودة الدستور

أخبار ليبيا24

اعلن نشطاء وأعيان مكون التبو في مدن مرزق و اوباري والقطرون وأم الأرانب وسبها وربيانة والكفرة عن رفضهم للدعوات التي تطالب بالاستفتاء على مشروع مسودة الدستور الليبي، جاء ذلك في بيان القاه النشطاء بمشاركة ممثلي التبو في الهيئة التأسيسية للدستور ممن علقوا عضويتهم فيها.

اعلن نشطاء وأعيان مكون التبو في مدن مرزق و اوباري والقطرون وأم الأرانب وسبها وربيانة والكفرة عن رفضهم للدعوات التي تطالب بالاستفتاء على مشروع مسودة الدستور الليبي، جاء ذلك في بيان القاه النشطاء بمشاركة ممثلي التبو في الهيئة التأسيسية للدستور ممن علقوا عضويتهم فيها.