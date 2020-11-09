تأسيسية الدستور: ويليامز فاعل رئيسي بالاستهتار بإرادة الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، ضوء المنصوري، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز أنها تصادر إرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره ، مشيراً إلى أنها تطرح بدائل عنه في استطلاع مشبوه لتصل من خلاله لنسف مشروع الدستور معتمدة.

المنصوري قال – في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن “ويليامز فاعل رئيسي في الاستهتار بإرادة الشعب الليبي وحقه في تقرير مصيره بأقوالها أنها على تواصل مع هيئة صياغة الدستور وهذا لم يحصل مطلقا”.

وأكد على أن المبعوثة الخاصة تناقض نفسها عندما تقول بأن المسألة الدستورية تخص أبناء الشعب الليبي، ثم تطرح بدائل عنه في استطلاع مشبوه لتصل من خلاله إلى نسف مشروع الدستور، مدعية أن هناك خبراء في ملتقى الحوار في تونس وعلى رأسهم رئيس مفوضية الانتخابات.

وأشار المنصوري إلى أن ويليامز تجاهلت في سابقة تاريخية أن هيئة صياغة الدستور منتخبة من الشعب، وأنجزت مشروع الدستور وأصدر مجلس النواب قانون الاستفتاء ولم يتبقى من المسار التأسيسي سوى عرض المشروع على الاستفتاء”.

وأوضح عضو هيئة الدستور الليبي أن “هكذا تصرف ستفتح الباب لكل من لم يرضى بما تقرره الدولة بمؤسساتها التنفيذية وحتى التشريعية بأن يدعي أن ذلك لا يحقق مصالحه ولن يسري عليه”، موضحاً بأن “الاستجابة لهذه المطالب التي تم تجاوزها بتوافق داخل الهيئة سيفتح الباب أمام مطالب اخرى بديلة لمجموعات لا ترى انها تحقق مصالحها أو تشكل تهديد لثوابت تؤمن بها وبالتالي فإن فتح هذا الباب من المتعذر تدارك نتائجه وتنذر بفوضى على مستويات متعددة”.