الغنوشي: كل الأطراف الليبية زاروني في بيتي وينظرون بإعجاب لتجربة التوافق التونسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ورئيس حركة النهضة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، راشد الغنوشي، إنه يعرف كثيرًا من الأطراف الليبية وكثير منهم زاروه في بيته وفي الحزب، وأنهم ينظرون بإعجاب لتجربة التوافق التونسي ويتمنون أن تساعدهم تونس على الخروج من محنتهم، موضحًا أن هذا دور الدولة التونسية، وعندما تصل الأمور لمستوى معين فالدولة هي التي يجب أن تلعب الدور الرئيسي.

الغنوشي أشار، في مقابلة مع “التلفزة” التونسية، إلى الروابط الوثيقة بين الشعبين الليبي والتونسي، قائلاً إنهما أقرب شعبين إلى بعضهما البعض.

وأوضح أن “هناك من يقول إن ثلث التونسيين أصلهم ليبي حيث استوطن كثير من الليبيين تونس”، مشيرًا إلى الانتشار الكبير للألقاب التي تدل على الأصل الليبي بين التونسيين ومنها الطرابلسي، والزاوي والبرقي والترهوني.

وأضاف أن تونس كانت مؤهلة لتكون الدولة الأولى في مساعدة الليبيين على تجاوز محنتهم ولكنها لم تفعل وهذا تقصير من التونسيين، حيث استغرقوا في الخلافات بينهم، وكان يجب أن يتجنبوا الخلافات ويتحدثوا مع ليبيا بصوت واحد، إلا أن خلافاتهم انعكست على التواصل مع الأطراف الليبية.

وعن التعاون الاقتصادي، قال إنه لن يكون هناك اقتصاد في تونس دون التعاون مع ليبيا، مشيرًا إلى أن 30 أو 40% من مشكلات تونس حلها في ليبيا، كما أن حل مشكلات ليبيا في تونس أيضًا، حيث إن السوق الطبيعي الأول لتونس هو ليبيا وهو الآن مغلق أمام التونسيين بسبب أن السياسيين لم يقوموا بما يجب لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز محنته وعلى الاهتمام بالتعاون الوثيق مع ليبيا.

ونوه بأن مثلث تونس وليبيا والجزائر يجب تفعيله ليكون النواة الأولى لبناء الحلم المغربي الذي يعزز التعاون المشترك، لافتًا إلى أن بعض المحاصيل التونسية تواجه مشكلة تسويقية بسبب أوضاع ليبيا، وكذلك بعض المصانع في تونس تنتج بنسبة 30 بالمائة فقط من طاقتها لأن إنتاجها لا يتم بيعه بسبب غلق أسواق ليبيا.

ومن جانب آخر، أكد الغنوشي، أن السياسة الأمريكية بالنسبة لتونس لا تتأثر بمن فاز في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن تونس ستظل مدعومة أمريكيًا خاصة بعد الترتيبات التي توضع لليبيا، فتونس هي البوابة الرئيسية لزحف الشركات التي تتسابق إلى إعمار ليبيا، الأمر الذي زاد من المكانة الاستراتيجية لتونس، معربًا عن أمله في أن تسير ليبيا في طريق السلم.