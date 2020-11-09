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متفائلاً بـ “مُلتقى تونس”.. “سلامة”: سيطوي صفحة التقاتل

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه واثق من إقبال الليبيين على طي صفحة التقاتل والمُضي ببلادهم على درب الاستقرار.

وبالتزامن مع انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى الحوار الليبي في تونس، كتب “سلامة” في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “بعد التقدم الكبير الذي تحقق في المسارين العسكري والاقتصادي؛ يلتقي الليبيون اليوم للبدء بحوارهم السياسي”.

وأضاف: “دعت البعثة 75 منهم فجاءوا ولم يتخلف أحد؛ آمل أن يتحلوا بالإقدام والحكمة فتجتمع كلمتهم على طي صفحة التقاتل وولوج درب استقرار بلادهم وازدهارها، وكلي ثقة بأنهم على ذلك مقبلون”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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