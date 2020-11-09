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بوابة إفريقيا تتابع افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس

تم النشر منذُ 51 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حضرت بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الاثنين بتونس العاصمة، افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة تحت شعار “ليبيا أولاً”، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وإشراف الرئيس التونسي قيس سعيد.

كما تابعت البوابة عبر مندوبتها الكلمة الافتتاحية للمبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، والتي أكدت خلالها أن المجتمع الدولي على مشارف ليبيا جديدة، قائلة :”نحن على مشارف ليبيا جديدة بعد سنوات من الشد والجذب والحروب والأزمات”.

وأكدت ويليامز أن الطريق لن يكون مفروشا بالورود ولكن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ساهم في تهيئة الأجواء قبل الحوار، مشيرة إلى أن الخطوات القادمة تعتمد على عزيمة الليبيين وتستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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