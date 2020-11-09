مصرف التجارة والتنمية يعلن عن توزيع السيولة النقدية

أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلن مصرف التجارة والتنمية بنغازي اليوم الإثنين أنه سيشرع غدًا الثلاثاء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي و تليها باقي فروع المدن تباعا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي .
وأشار المصرف عبر صفحته الرسميه إلى أن الثلاثاء سيكون مخصص “للنساء فقط” فيما سيكون يومي الأربعاء والخميس مخصص “للرجال فقط” .
وأوضح أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة ويكون السحب لصاحب الحساب شخصيا .
هذا وشدد المصرف على الإلتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الآخرين .
أضف تعليقـك