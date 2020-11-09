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مصرف التجارة والتنمية يعلن عن توزيع السيولة النقدية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مصرف التجارة والتنمية بنغازي اليوم الإثنين أنه سيشرع  غدًا الثلاثاء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي و تليها باقي فروع المدن تباعا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي .

وأشار المصرف عبر صفحته الرسميه إلى أن الثلاثاء سيكون مخصص  “للنساء فقط” فيما سيكون يومي الأربعاء  والخميس مخصص “للرجال فقط” .

وأوضح أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة ويكون السحب لصاحب الحساب شخصيا .

هذا وشدد المصرف على الإلتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الآخرين .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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