مصرف التجارة والتنمية يعلن عن توزيع السيولة النقدية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مصرف التجارة والتنمية بنغازي اليوم الإثنين أنه سيشرع غدًا الثلاثاء في توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات مصرف التجارة والتنمية بمدينة بنغازي و تليها باقي فروع المدن تباعا بسقف سحب نقدي (1000 د.ل) ألف دينار ليبي .

وأشار المصرف عبر صفحته الرسميه إلى أن الثلاثاء سيكون مخصص “للنساء فقط” فيما سيكون يومي الأربعاء والخميس مخصص “للرجال فقط” .

وأوضح أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة ويكون السحب لصاحب الحساب شخصيا .

هذا وشدد المصرف على الإلتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة من الآخرين .