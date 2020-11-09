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بعد 9 سنوات من إسقاط النظام.. اعترافات عربية ودولية بفقدان ليبيا لسيادتها سنة 2011

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أقر الرئيس التونسي قيس سعيد أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة الشعب الليبي سيادته كاملة في كل ذرة من تراب ليبيا وإعطاءه حق تقرير مصيره.

من جانبها أكدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الأطراف الليبية تجتمع وهي على مشارف «ليبيا الجديدة» بعد 9 سنوات من الانقسام والحروب والدمار والأزمات المتعددة

ورأى البعض أن التصريحات العربية الدولية اعتراف بأن ليبيا فقدت سيادتها سنة 2011 بعد نكبة فبراير التي كان يزعم منفذيها أنها تحررت لكن الواقع أن ليبيا أصبحت كعكة تتقاسمها الأطراف الليبية والإقليمية بعد أن فقدت سيادتها وأضحت مرتعا لمختلف التشكيلات الإرهابية

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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