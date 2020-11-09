ألمانيا: فخورون بدعم مسار برلين بشأن ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا ” عن فخره بدعم مسار برلين لحل الأزمة الليبية.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا في تغريدة له بموقع “تويتر” إنه خلال الافتتاح الرسمي لملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجه الرئيس التونسي قيس سعيد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسائل تؤكد على فرصة الوحدة والاتفاق بين الليبيين دون تدخل أجنبي مبينا أن ألمانيا فخورة بدعم مسار برلين.

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، المجتمع الدولي لتقديم الدعم إلى الحوار الليبي.

وقال غوتيريش، في كلمة مسجلة للأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح ملتقى الحوار الليبي بتونس، إن التوصل لوقف إطلاق النار في ليبيا كان خطوة أساسية لحل الأزمة، مشددا أنه يتوجب على جميع الأطراف الليبية العمل على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفردية للتوصل إلى حل للأزمة.