وليامز: الحكومة الجديدة مطالبة بتهيئة المناخ لعقد الانتخابات ومكافحة الفساد

أكدت المبعوثة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة بالإنابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز إن الحكومة الحديدة في ليبيا ستكون مهمتها «تهيئة المناخ المناسب لعقد الانتخابات وإطلاق مسار المصالحة الوطنية ومكافحة الفساد والنّهوض بالخدمات العامّة التي تُقدّمها الحكومة لليبين».

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الأولى من الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس، اليوم الإثنين: «ربّما لن يحلّ ملتقى الحوار السياسي الليبي كل مشاكل ليبيا، لكن الفشل في حلّ بعض هذه المشاكل- على الأقل- قد يجعل من حل النزاع في المستقبل مستحيلا».

وشددت على ضرورة أن يكون الهدف الأساسيّ للبرنامج السياسي الوطني «تجديد الشرعية السياسية عبر إجراء انتخابات وطنيّة شفّافة ونزيهة وفق إطار زمني واضح متفق عليه».

وطالبت بأن «يتشارك الليبيون رؤية وطنية للخروج ببلادهم من الأزمة الحالية، تمثل أساس البرنامج السياسي الوطني، ويبدأ هذا البرنامج بتشكيل سلطة تنفيذيّة موحّدة تستكمل الطّريق إلى الانتخابات ويختتم بانتخابات ديمقراطية تنهي المرحلة الانتقالية».

وأشارت إلى أن الملتقى يعقد بعد جولة ناجحة من المحادثات العسكريّة في غدامس دعمت اتّفاق وقف إطلاق النّار، متابعة: «نحن نشهد تعاونا مثمرا على هذا الصّعيد، ويمكن أن نقول أنّ تحوّل مجموعة 5 + 5 إلى مجموعة 10 ليس محض شعار ولكنّه واقع ملموس».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا