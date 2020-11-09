عمران : ويليامز تمارس التدليس وتعبث بالمسار الدستوري لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت عضو الهيئة التأسيسية للدستور الليبي نادية عمران إن رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تمارس التدليس وتعبث بالمسار الدستوري لليبيا .

هذا التصريح جاء بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قبل يومين والذي حذروا فيه البعثة من التلاعب بالمسار التأسيسي ومحاولة طرح بدائل كارثية لمشروع الدستور تخرج ويليامز على أحدى القنوات الفضائية لتقول أنها في تواصل دائم مع الهيئة، وهذا غير صحيح على الإطلاق .

عمران أوضحت أنه منذ تولى غسان سلامة رئاسة البعثة لم تتواصل البعثة مطلقا مع الهيئة التأسيسية، بل الهيئة هي من كانت تبادر بذلك.

وتابع أن البعثة تعمدت طوال سنوات عدم الرد مطلقا على مخاطبات الهيئة ومن ضمنها مطالبتها بمشاركتها في الحوار السياسي الليبي لمناقشة المسار الدستوري .

وعبر عمران عن استغرابها من التناقضات الواردة في حديثها فتارة تقول أن مشروع الدستور هو قرار ليبي سيادي وتارة أخرى تتحدث عن وجود خبراء دستوريين من البعثة سيناقشون المسار الدستوري الليبي في حوار تونس وهذا تدخل سافر في الإطار العام للدولة .

واختتمت عضو الهيئة تصريحها قائلة “إن دس البعثة أنفها في الشأن الدستوري يعطي مؤشرات خطيرة تعبر بوضوح عن نوايا مبيتة منها لمصادرة حق الليبيين في اختيار دستورهم الذي أصدرته هيئة منتخبة والتلاعب به .