بلدية طرابلس تناقش إجراءات مكافحة فيروس كورونا 

عقد بمقر فريق الدعم الصحي ببلدية طرابلس المركز أمس اجتماع موسع ضم وكيل ديوان البلدية، ومدير المكتب الصحي، ومدير إدارة الحماية وتعزيز الصحة، وكذلك مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

الاجتماع ناقش بعض النقاط المهمة الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، والتي تمثلت في الإمكانات الخاصة بالتوعية، وتفعيل دور فرق التقصي والرصد، وكيفية إجراء المسحات العشوائية، بالإضافة إلى كيفية تجهيز العيادات المتنقلة الخاصة بالكشف، وأماكن تواجدها داخل نطاق البلدية.

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