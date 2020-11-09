الثني يناقش آلية إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء 

بحث رئيس الحكومة عبدالله الثني، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، أحمد بورتيمة، وعدد من المسؤولين في الجهاز، مقترح إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء والتي تعتزم الحكومة تعميمها بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية.

هذا وأوضح فريق المختصين أنه سيتم عمل منظومة كاملة تشمل بيانات المرضى كافة، لتحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، من خلال الربط الإلكتروني الذي سيسهل عملية صرف الدواء ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من التجاوزات.

كما أنه في حال انطلاق الخدمة سيتمكن المواطن من الحصول على الدواء من خلال مراكز ونقاط توزيع الأدوية الخاصة بمنظومة البطاقة الذكية.

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