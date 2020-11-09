الثني يناقش آلية إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء 

بحث رئيس الحكومة عبدالله الثني، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي، أحمد بورتيمة، وعدد من المسؤولين في الجهاز، مقترح إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء والتي تعتزم الحكومة تعميمها بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية.
هذا وأوضح فريق المختصين أنه سيتم عمل منظومة كاملة تشمل بيانات المرضى كافة، لتحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، من خلال الربط الإلكتروني الذي سيسهل عملية صرف الدواء ويحدد أوجه صرفه، بما سيحد من التجاوزات.
كما أنه في حال انطلاق الخدمة سيتمكن المواطن من الحصول على الدواء من خلال مراكز ونقاط توزيع الأدوية الخاصة بمنظومة البطاقة الذكية.
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