ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

09 November, 2020

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،أن بلاده ساهمت في إنعاش آمال الحل السياسي في ليبيا.

وقال أردوغان خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الأتراك الـ12 المنعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة ،: “التدخل التركي في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا”.

وأضاف أن تركيا تتحمل عبء أي تطور في شرق المتوسط وأنه من غير الممكن قبول تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية.

وأعرب عن اعتقاده بأن أخبارا جيدة سترد من الأنشطة البحثية الجارية في شرق المتوسط.