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«إسماعيل»: لجنة «5+5» ستواجه صعوبة في إيقاف «المشروع العسكري الاستبدادي»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد إسماعيل، مستشار وزارة “خارجية الوفاق” إن: “حوار تونس يهدف لتشكيل رئاسي جديد برئيس + 2..وحكومة منفصلة برئيس + 2..وتحديد مواعيد للانتخابات بعد اتفاق البرلمان والدولة على القاعدة الدستورية” وفق قوله.

“إسماعيل” كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “لجنة 5 + 5 العسكرية..سيصعب عليها ايقاف المشروع العسكري الاستبدادي..لازال قائما..ربما سيبقى مثل ما بقي بعد الصخيرات!..انهاك وتفتيت وطحن” على حد زعمه.

وانطلقت اليوم الإثنين في العاصمة تونس، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، وبحضور 75 ممثلاً من مختلف الأطراف الليبية، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة وجماعة الإخوان، وتيار سيف الإسلام القذافي، إلى جانب عدد من المستقلين.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • اى مشروع استبدادى ارحم من مشروع حريم السلطان لتمكين اردوغان وكلابه من المرتزقة فايهما افضل عسكر وطنى ولا عسكر مازقرى !!!

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