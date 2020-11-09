مخالفات في محال المواد الغذائية والمخابز ببلديتي الشقيقة وغدامس 

استمرارا للجولات التفتيشية التي تقوم بها مكاتب الرقابة على الأغذية والأدوية بالبلديات، تم رصد بعض المخالفات في عدد من محال المواد الغذائية ببلدية الشقيقة، والتي تمثلت في انتهاء مدة الصلاحية لبعض المواد، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية وإذن مزاولة مهنة.

وفي غدامس رصد مفتشو مكتب الرقابة مخالفات في بعض المخابز، حيث لوحظ انعدام النظافة والتهوية، وتهالك الآلات المستخدمة، بالإضافة إلى عدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية المقررة ضد فيروس كورونا، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأزمة حيال تلك المخالفات.

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