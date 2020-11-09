ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

09 November, 2020

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اليوم الإثنين، قرار بشأن إعادة تشكيل الفريق الطبي من الاستشاريين والاختصاصيين (اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا).

و وفق المادة الأولى من القرار ،فقد تقرّر تكليف الدكتور الصالحين محمد مجيد رئيساً للجنة، وأن يكلّف الدكتور الشريف عطية الحاسي نائباً له، وعضوية كل من الدكتور فرج الصابر سليمان، والدكتور سالم محمد العوامي، والدكتور رفيق رمضان المهدوي، والدكتور صلاح العمروني، والدكتورة أسماء بعيرة، والدكتور حسين محمد عقيلة، والدكتور أحمد بورتيمة مفتاح، والدكتورة لبنى جمال عبدالمالك، والدكتور عماد موسى بوحويش، والدكتور زياد عبد الحميد بوزيد، والدكتورة فدوى فتحي الصور، والأستاذ محمد عبد الوهاب عبد ربه، والدكتورة نعيمة الخباز، والدكتور عادل عياد، والدكتور وائل الهواري، والدكتور خالد القذافي، والدكتور محمد التومي.