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إردوغان: تركيا لها دور في إنعاش آمال الحل السياسي بليبيا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ساهمت في «إنعاش آمال الحل السياسي في ليبيا»، وذلك تزامنا مع انعقاد الملتقى السياسي الليبي في تونس لحل الأزمة ووضع تصور لمرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات.

وقال إردوغان، خلال مشاركته في مؤتمر لسفراء أتراك في أنقرة، اليوم الإثنين: «التدخل التركي في الوقت المناسب ساهم في انتعاش آمال الحل السياسي اليوم في ليبيا، وتركيا تتحمل عبء أي تطور في شرق المتوسط ومن غير الممكن قبول تجاهلها عندما يتعلق الأمر بالموارد الطبيعية».

– تزامنا مع انعقاد الملتقى السياسي.. الحلم بـ«ليبيا الجديدة» ينطلق من تونس

وتابع: «لا يمكن استمرار النظام العالمي الراهن على ما هو عليه… النظام الحالي يحمي القوي ويترك الضعيف صاحب الحق، ونتمنى أن يتخلص الاتحاد الأوروبي في أقرب فرصة من التجاهل الاستراتيجي الذي يبعد تركيا عنه».

وأشار إلى أنه من المقرر سماع «أخبار» جيدة من الأنشطة البحثية التركية الجارية في شرق المتوسط.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • تعودنا على اكاذيب اردوغان وقلب الحقيقة ينسب لنفسه مزايا اعدائه وينسب لاعدائه غباؤه فالكل راى بعينه دعم اردوغان للدواعش فى صبراته فى الحرق والقتل بدعم بحرى وراينا طائرات مسيرة تقصف سيارات اسعاف وتقتل الاطفال ورايناه امام خريطة ليبيا يحلم بنهب النفط ولكن السيسى كان له بالمرصاد ورسم خط احمر سرت الجفرة يحمى النفط ويجعله بعيد عن شنب اردوغان وقامت مصر باستضافة اللجنة العسكرية فى الغردقة وسياسين من الشرق والغرب فماذا فعلت انت ياحقير سوى نهب اموال المصرف المركزى ونهب الذهب الليبى لدعم الليرة التى تتهاوى الى الحضيض

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  • ياحقير الست استفانى طلعت ارجل منك وبذلت مجهود كبير فى التوصل لحل للجنة العسكرية ورغم كل محاولاتك لافشال الاتفاق عن طريق كلابه الا انها استطاعت ان تضع لك خازوق فى مؤخرتك ولو كانت ذكر كانت قامت بالواجب معاك من حسن الحظ انهى من النسوان مثلك

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