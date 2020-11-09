رصد مخالفات في مستشفى بسوق الجمعة وسوق أبو مشماشة بطرابلس

في سوق الجمعة رصد مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعض التجاوزات في أحد المستشفيات بالمنطقة بعد ورود شكاوى من عدد من المواطنين، تمثلت في انعدام النظافة ووجود أدوات متهالكة في غرفة العمليات، علاوة على وجود مواد منتهية الصلاحية وعدم مطابقة جهاز التعقيم للاشتراطات الصحية.

وعلى صعيد متصل تم رصد تجاوزات أخرى ببعض محال المواد الغذائية التابعة لقسم الرقابة الداخلية فرع طرابلس، وتحديدا في سوق العاصمة بمنطقة أبومشماشة، حيث تمثلت تلك المخالفات في وجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى منتجات غذائية تدخل في تصنيعها ألوان محظورة.

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