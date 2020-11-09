تسجيل 923 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا و661 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 923 إصابة بكورونا أمس. وأضاف المركز في بيانه رقم 245 أن ليبيا سجلت أيضا 661 حالة شفاء، و15 حالة وفاة.

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