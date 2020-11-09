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تسجيل 923 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا و661 حالة شفاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 923 إصابة بكورونا أمس. وأضاف المركز في بيانه رقم 245 أن ليبيا سجلت أيضا 661 حالة شفاء، و15 حالة وفاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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