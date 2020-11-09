الحكومة الليبية تعتزم إطلاق خدمة البطاقة الذكية لصرف الدواء‎

أعلنت الحكومة الليبية، عزمها على إطلاق خدمة البطاقة الذكية، قريبًا؛ لصرف الدواء بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية , مشيرة إلى أن هذه الخطوة مقرونة بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة عبدالله الثني مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، بحضور عدد من المختصين وأعضاء مجلس ادارة الجهاز الطبي، الذين بحثوا آلية عمل البطاقة الذكية.

وفي السياق ذاته، اطلع “الثني” على مقترح جهاز الإمداد الطبي بشأن إطلاق هذه الخدمة، فيما قام المختصون باستعراض كيفية عملها، حيث أكدوا توفير الخدمات لكافة المواطنين.

وأشار فريق المختصين الى أن المنظومة ستجمع بيانات جميع المرضى؛ بغرض تحديد صرف الجرعات الدوائية لهم، وذلك من خلال الربط الإلكتروني، الذي يسهّل عملية صرف الدواء، ويحدد أوجه صرفه، بما سيحدّ من حدوث التجاوزات.

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