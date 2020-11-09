غوتيرتش: الحوار السياسي الليبي فرصة لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اليوم الاثنين، أن انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس هو فرصة لإنهاء النزاع المأساوي في ليبيا وصنع مستقبل من الكرامة والأمل.

وفي كلمة مسجلة، تم بثها خلال حفل افتتاح ملتقى الحوار الليبي بتونس، قال غوتيرش: “لقد اجتمعتم اليوم لتواصلوا صياغة حقيبة جديدة يسودها السلام والاستقرار في ليبيا”.

وقال غوتيرش، “إن توقيع الأطراف الليبية على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف كان خطوة أساسية إلى الأمام”، مثنيًا على شجاعة من شاركوا في هذه العملية لشجاعتهم وعزمهم.

وأضاف غوتريتش، موجهًا خطابه للمشاركين في الحوار: “الآن حان دوركم لصياغة مستقبل بلدكم”

وقال: “إن التزامكم بهذه العملية سوف يسهم في استعادة السيادة الليبية والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية”، لافتًا إلى أن اجتماع اليوم جاء للتوصل إلى صياغة جديدة يسودها السلام والاستقرار في ليبيا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، المجتمع الدولي إلى دعم الحلول السياسية في ليبيا.

واختتم، إن مستقبل ليبيا وأفراد شعبها أكبر من كل الخلافات الحزبية والفردية.