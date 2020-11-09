السيسي يطلع رئيس المخابرات البريطانية على جهود مصر لحل الأزمة الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المخابرات البريطانية ريتشارد مور تطورات الأزمة في ليبيا.

وقالت رئاسة الجمهوية المصرية في بيان لها إن السيسي أطلع رئيس المخابرات البريطانية خلال استقباله في القاهرة اليوم الاثنين على الرؤية المصرية تجاه أزمة ليبيا التي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار.

وأضاف البيان الذي اطلعت عليه “الساعة 24” أن رئيس المخابرات البريطانية أشاد خلال اللقاء بالجهود المصرية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع وفق الخطوط المعلنة ما ساهم في استعادة الاستقرار في ليبيا.

وكانت القاهرة أعلنت مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا خلال شهر يونيو الماضي، والتي قضت بوقف الأعمال العسكرية عند خط سرت الجفرة وتثبيت الوضع على أرض الواقع من أجل إفساح المجال للمحادثات السياسية بين الفرقاء الليبيين.

ووصلت تلك المحاثات التي انطلقت خلال الشهور الماضية برعاية الأمم المتحدة غلى جمع 75 ليبيا على طاولة مفاوضات في تونس اليوم الاثنين من أجل وضع اتفاق سياسي وخارطة طريق للفترة المقبلة.