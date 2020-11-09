انطلاق حملة تطعيم لطلبة الصف الأول والتاسع بمرحلة التعليم الأساسي في بني وليد

بدأ مكتب الرعاية الصحية وعدد من المراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الاثنين، حملة تطعيمات لطلبة الصف الأول والتاسع بمرحلة التعليم الأساسي بمدارس البلدية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن طلبة الصف الأول يعطى لهم تطعيم ضد الشلل والثنائي، مشيرا إلى أن مكتب الرعاية الصحية والمراكز الصحية «تعاني من عدم وجود التطعيم ضد الورم الحليمي الخاص بالطالبات والسحائي وهم في انتظار قدومه من المركز الوطني لمكافحة الأمراض».

وطالب أبو النيران المواطنين بضرورة أن يلتزموا بالتعليمات وإتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وعدم الازدحام وتطبيق التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

وأضاف أبوالنيران أن هذه التطعيمات لها مردود إيجابي في وقاية التلاميذ والأطفال من الأمراض والذي يأتي ضمن برامج الصحة المدرسية وتكملة لبرنامج التطعيم الإجباري.

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