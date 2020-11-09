الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه الشديد للحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا24

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، اليوم الإثنين، دعمها الشديد لانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انطلق اليوم في تونس.

وقالت البعثة، في تغريدة على تويتر، الاتحاد الاوروبي يدعم بشدّة هذا الاجتماع المنعقد للاتفاق على نظام سلطة تنفيذيّة جديدة موحدة وخارطة طريق للانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن”.

وأضافت، “كل دعمنا للمشاركين الذين يمثلون جميع أطياف الشعب الليبي”.

وانطلقت، اليوم، أولى جولات ملتقى الحوار الليبي في تونس بمشاركة 75 ممثلا عن الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تفاؤلا بالوصول الى توافقات حول خارطة طريق تنهي الأزمة الليبية.

ويشارك في الحوار 75 شخصا اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، بعدما تعهّدوا عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.

ويهدف الحوار السياسي، الذي تندرج في إطار عملية متعدّدة المسارات تشمل المفاوضات العسكرية والاقتصادية، إلى توحيد البلاد تحت سلطة حكومة واحدة وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات.