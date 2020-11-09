ورشة عمل بعنوان الإدارة الجيدة للنزاع بمشاركة من المجتمع المدني

عقدت منظمة مبادرة التغيير السلمي ورشة عمل بعنوان “الإدارة الجيدة للنزاع”، بمشاركة عدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والشراكة المجتمعية بالمدينة.

وناقشت الورشة التي عقدت بمقر لجنة الجامع الكبير في بني وليد،مستويات وأدوات تحليل النزاع، والأنماط الـ5 للتعامل معه، وتقييم الخصائص المختلفة للنزاع، وطرق حله.

يشار إلى أن المنظمة أجرت العديد من ورش العمل والمبادرات والمشاريع في بعض البلديات، كما أنها تعمل على بناء قدرات السلطات البلدية وقادة المجتمع، لتنفيذ استراتيجية السلم الاجتماعي والتنمية المحلية.

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