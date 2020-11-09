الاتحاد الأوربي يعلن عن دعم الحوار السياسي الليبي بتونس لحل الأزمة سريعا

أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا ساباديل جوزيه، اليوم الإثنين، أن الاتحاد يدعم بقوة منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس الذي انطلق اليوم لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وقال جوزيه، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الاتحاد يتطلع لاتفاق الأطراف الليبية على حكومة تنفيذية موحدة جديدة وخارطة طريق للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وكان الملتقى السياسي الليبي قد انطلق صباح اليوم في تونس بمشاركة 75 عضوا من الليبيين للاتفاق على الحكومة الجديدة بهدف ضمان الاستقرار في ليبيا .

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