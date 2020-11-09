وليامز: نقف الآن على مشارف ليبيا جديدة

ليبيا – قالت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز إننا نقف الآن على مشارف ليبيا جديدة.

وليامز وفي كلمة ألقتها خلال افتتاح أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس اليوم الاثنين وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أشارت إلى أن ليبيا تأتي بعد سنوات من الانقسام والتشظي والأزمات المتعددة.

وأضافت: “نحن نخطو إلى الأمام معتمدين على عزيمة الليبيين، ونستند بقوة على إرادة الشعب الليبي وحقه في حماية وطنه وحماية ثرواته”.

وشددت على أن هذا المسار لم يكن مفروشًا بالورود ولم يكن سهلًا، مؤكدة أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم أسهم في تهدئة الأجواء.

وليامز أعربت عن أملها في تحقيق حلول توافقية من أجل مصلحة ليبيا.