اجتماع بين عميد بلدية بني وليد ورئيس مجلس قبائل ورفلة 

عقد عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوزي، اجتماعا مع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وجمع من مديري القطاعات والأجهزة الأمنية بالمدينة، بمقر ديوان المجلس البلدي.

وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة، والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية أثناء تأدية مهامها المكلفة بها.

هذا وخلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة أمنية مشتركة تشمل المجاهرة بالأمن وتأمين مداخل ومخارج المدينة، وضبط الخارجين عن القانون.

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