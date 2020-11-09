ليبيا الان

اجتماع بين عميد بلدية بني وليد ورئيس مجلس قبائل ورفلة 

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد عميد بلدية بني وليد المكلف، يونس العزوزي، اجتماعا مع رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، وجمع من مديري القطاعات والأجهزة الأمنية بالمدينة، بمقر ديوان المجلس البلدي.
وناقش الاجتماع الأوضاع الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجريمة، والصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية أثناء تأدية مهامها المكلفة بها.
هذا وخلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة أمنية مشتركة تشمل المجاهرة بالأمن وتأمين مداخل ومخارج المدينة، وضبط الخارجين عن القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك