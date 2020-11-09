«أبو راص»: نحتاج الآن للانتقال من «الفوضى» إلى «الاستقرار»

قالت النائبة المنشقة ربيعة أبو راص، إن: “ملتقى الحوار السياسي الليبي ينطلق اليوم تحت شعار ليبيا أولًا، و تذكروا هذا التاريخ جيدًا 9 نوفمبر 2020” وفق تعبيرها. “أبوراص” عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، أضافت على حسابها بموقع “فيسبوك” اليوم الإثنين: “ما تحتاجه ليبيا اليوم وشعبها هو تضافر الجهود من أجل تحقيق العدالة التي نفتقر لها وفي أمس الحاجة إليها، الانتقال من الفوضى إلى الاستقرار يحتاج منا الكثير، المسؤولية جماعية وتقع على عاتق الجميع بدون استثناء” وفق قولها. وانطلقت اليوم الإثنين في العاصمة تونس، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، وبحضور 75 ممثلاً من مختلف الأطراف الليبية، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة وجماعة الإخوان، وتيار سيف الإسلام القذافي، إلى جانب عدد من المستقلين.