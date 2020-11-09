مصر تطلع بريطانيا على رؤيتها لحل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المخابرات البريطانية، الرئيس عبد ريتشارد مور، رئيس المخابرات العامة عباس كامل عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الجانبين تبادلا في القاهرة وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً على مستوى التوترات بمنطقة شرق المتوسط، وكذا الأزمة في ليبيا وأطلع المسئول البريطاني على رؤية السيسي في هذا الإطار، والتي تقوم بالأساس على دعم الحلول السياسية واحترام السيادة ووحدة الأراضي والالتزام بوقف إطلاق النار.

وقد أشاد المسئول البريطاني في هذا الخصوص بالجهود المصرية الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع في ليبيا وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل حاسم في إحكام الوضع سعياً نحو استعادة الاستقرار والأمن في البلاد.