الأرصاد : استمرار حالة الطقس المتقلب مع السحب الممطرة على أغلب مناطق الشمال الشرقي والخليج

أفاد المركز الوطني لمكافحة تشهد غالبية مناطق الخليج والشمال الشرقي استمرارا في تكاثر السحب الممطرة، تصحبها أحيانا خلايا رعدية وتكون نسبة الأمطار جيدة غدا على بعض المناطق، على أن تشمل هذه الموجة بعض مناطق الشمال الغربي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن درجات الحرارة تتراوح بين 18 و26 درجة مئوية على جميع المناطق، مشيرا إلى أن مناطق رأس أجدير حتى سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي ستتكاثر بها

السحب من حين لآخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الساحل الممتد من مصراتة حتى سرت، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على الساحل الممتد من الخمس حتى سرت، بينما تكون جنوبية غربية الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على بقية المناطق، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

وتوقع المركز أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد و الواحات و مراده ستتكاثر بها السحب من حين لآخر على غالبية المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع سقوط أمطار، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، ولاتتجاوز 18 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

ولفت المركز إلى ن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة، ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و26 درجة مئوية، كما ستكون السماء قليلة السحب على مناطق الكفرة و السرير و تازربو ، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية.

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