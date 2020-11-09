مدير الأمن يبحث الأوضاع والخطط الأمنية في المدينة

عقد مدير أمن اجدابيا، خالد عبد العزيز، اجتماعا موسعا ضم رؤساء المراكز والأقسام بالمديرية، ناقش خلاله الأوضاع الأمنية، والخطط الأمنية للانتشار الأمني داخل المدينة، بالإضافة إلى فك المختنقات المرورية بالمدينة.

وخلص الاجتماع إلى نقاط من شأنها الارتقاء بالمؤسسة الشرطية، وفرض الأمن وبسطه من خلال التعاون بين المراكز الأمنية والأقسام كافة.

هذا وشدد عبد العزيز على الالتزام بالتسلسل الإداري وعدم التجاوز في العمل واتباع القوانين واللوائح المعمول بها، والالتزام بالقيافة العسكرية والخروج بمظهر يليق برجال الأمن.

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