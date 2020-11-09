التكبالي: الكثير من النخب السياسية الليبية ترفض المسار الذي فرضته البعثة الأممية على الليبيين

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الجميع يعلم أن الكتلة الديمقراطية الأمريكية تميل إلى تنظيم الإخوان المسلمين، وتحاول فرضه على بعض الشعوب العربية؛ لذا فإن نجاح جو بايدن في الانتخابات الأمريكية قد يغير المسار السياسي الليبي ويربك المشهد.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صوت الدار” اليوم الإثنين، أوضح أنه من المتوقّع تغيير مسارات التسوية السياسية الحالية، مبديًا عدم تفاؤله بهذه التسويات التي تتم حاليًا، إضافة إلى أن الكثير من الليبيين يرفضون المسار الحالي بما فيهم حتى ميليشيات طرابلس.

وأكد أن هناك الكثير من النخب السياسية الليبية ترفض المسار الذي فرضته البعثة الأممية على الليبيين، مضيفًا: “لكن يبدو أن البعثة الأممية لا يهمها من يعارض أو يوافق، طالما هي اختارت قوائم المشاركين في الحوار السياسي، رغمًا عن الشعب الليبي”.

وعن أسباب رفض قوائم المشاركين أكد التكبالي أن القائمة تضم 45 شخصية من جماعة الإخوان المسملين الإرهابية، إضافة إلى شخصيات متهمةٍ بالفساد، وآخرين محسوبين على النظام السابق، وهناك شخصيات لا نعرفهم، ولا نعرف أسباب اختيارهم.

التكبالي نوّه إلى أن البعثة الأممية للأمم المتحدة بهذه الطريقة ترغب في دخول ليبيا في دوامة جديدة، وليس من بين أغراضها استقرار، بل الزج بالبلاد في مستوى آخر من الفوضى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية