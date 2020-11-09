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وزارة التعليم الليبية تعلن نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2019

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة التعليم الليبية التابعة لـ الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء بالمنطقة الشرقية عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2020 2019 .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، “أن اعلان نتائج الشهادة الثانوية سيتم الليلة عبر قناة الليبية الفضائية، في مؤتمر صحفي لوزير التعليم بالحكومة الليبية الموقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز في مراسم اعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020.

وسيتم الاعلان عن نسب النجاح في امتحانات الشهاده الثانويه في المنطقة الشرقية، كما ستنشر الوزارة روابط منظومة نتائج الامتحانات عبر موقع الوزارة الرسمي برقم الجلوس.

وفيما يلي رابط النتائج :

موقع نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا 2020

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المشهد

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