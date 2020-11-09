وزارة التعليم الليبية تعلن نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020-2019

أعلنت وزارة التعليم الليبية التابعة لـ الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء بالمنطقة الشرقية عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الثانوية في ليبيا للعام الدراسي 2020 2019 .

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، “أن اعلان نتائج الشهادة الثانوية سيتم الليلة عبر قناة الليبية الفضائية، في مؤتمر صحفي لوزير التعليم بالحكومة الليبية الموقتة الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز في مراسم اعتماد نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020.

وسيتم الاعلان عن نسب النجاح في امتحانات الشهاده الثانويه في المنطقة الشرقية، كما ستنشر الوزارة روابط منظومة نتائج الامتحانات عبر موقع الوزارة الرسمي برقم الجلوس.

وفيما يلي رابط النتائج :

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