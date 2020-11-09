تحالف شركتي فايزر وبيونتك: اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية بعد تحقيق لقاحنا حماية ضد فيروس كورونا

ليبيا – أعلن تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية عن نجاح المرحلة الثالثة من التجارب التجريبي للوقاية من فيروس كورونا ، مؤكدين على أن لقاحهم فعال في الحماية من الفيروس وقد نجح بنسبة أكبر من 90%، وأنهم لم يجدوا حتى الآن مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي لاستخدام اللقاح في حالات الطوارئ..

الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا قال في تصريح لوكالة رويترز اليوم الإثنين : “اليوم يوم عظيم للعلم والإنسانية، وصلنا لهذا الإنجاز الحاسم في برنامج تطوير اللقاحات لدينا في وقت يحتاجه العالم بشدة مع تسجيل معدلات الإصابة أرقاما قياسية جديدة واقتراب المستشفيات من الامتلاء ومكافحة الاقتصادات من أجل إعادة الفتح”.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الالمانية، أوغور شاهين، لـ«رويترز» أنه متفائل من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام، رغم أن ذلك غير مؤكد بعد.

وتوقعت الشركتان بأنهما سينجحان في تصنيع ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح في العالم في العام الجاري 2020، وحتى 1.3 مليار جرعة عام 2021.

وبحسب النتائج الأولية، تحققت الحماية ضد الفيروس لدى من أخذوا اللقاح، بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية