تسييري سرت يبحث أبرز المختنفات في منطقة وادي جارف

تناول رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، أبرز المعوقات والمختنقات التي تواجه منطقة وادي جارف، في اجتماع مع عدد من أعيان وأهالي المنطقة، بحضور منسق المحلة ومدير إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية.

وتمثلت المختنقات في منطقة وادي جارف بضرورة تأمين الإمداد الطبي وأعمال الصيانة في كل من المدارس والمراكز الصحية، بالإضافة إلى نقص المياه وغياب خدمات النظافة والسلع التموينية للجمعيات، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بالمساكن.

من جهته أكد رئيس المجلس أنه سيتم تشكيل لجنة من مسؤولي ومندوبي قطاعات التعليم والصحة والمياه والنظافة وغيرها، لزيارة المنطقة وحصر الاحتياجات لغايات تأمينها.

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