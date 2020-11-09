مجلس الوزراء يكلف فريق بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية بجامعة طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

قام فريق إدارة المتابعة المكلف من أمين عام مجلس الوزراء الطاهر عامر، اليوم الاثنين بزيارة لجامعة طرابلس للوقوف على سير امتحانات الشهادة الثانوية فيها، والاطلاع على الاستعدادات والآليات المعتمدة في البرنامج الوطني للامتحانات ومتابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وبينت إدارة التواصل بحكوة الوفاق أن الفريق التقى رئيس جامعة طرابلس رئيس اللجنة المركزية العليا لامتحانات طلبة الشهادة الثانوية العامة لمنطقة طرابلس الكبرى “أ.د.نبيل النطاح”، الذي وضعهم في صورة سير الامتحانات والخطوات المتخذة من قبل اللجنة لضمان إجرائها بكل سلالة وتوفير سبل الراحة للطلبة الممتحنين حتى يتمكنوا من أداء المهمة الموكلة لهم بكل أريحية.

كما قام فريق العمل رفقة رئيس اللجنة خالد غومة بجولة تفقدية لعدد من لجان الامتحانات شملت كليتي العلوم، التقنية الطبية، وأشاد الفريق بآلية العمل المتبعة لضمان نجاح سير الامتحانات رغم ظروف جائحة كورونا المستجد.