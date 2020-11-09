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وزارة التعليم: نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية بلغت 86.2%

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020.م بلغت 86.2 %.

واعتمد وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020.

وقدم بومريز التهاني للطلاب الناجحين داعيا من لم يحالفهم النجاح إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد مؤكدا أن الفرصة متاحة للالتحاق بزملائهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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