وزارة التعليم: نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الثانوية بلغت 86.2%

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
09 November, 2020
أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية أن نسبة النجاح في امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الدور الأول للعام الدراسي 2019- 2020.م بلغت 86.2 %.
واعتمد وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز نتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2019-2020.
وقدم بومريز التهاني للطلاب الناجحين داعيا من لم يحالفهم النجاح إلى بذل المزيد من الجد والاجتهاد مؤكدا أن الفرصة متاحة للالتحاق بزملائهم.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك