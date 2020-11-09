الخطوط الجوية الأفريقية: بدء حجز رحلات “الإسكندرية- الخرطوم- سبها”

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الاثنين، فتح منظومة الحجز لرحلاتها الدولية والداخلية لكل من “الإسكندرية / الخرطوم / سبها” .

وأوضحت الخطوط الجوية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جدول الرحلات سيكون كالتالي:

ولفتت الخطوط الجوية إلى أن الحجز متوفر في مكاتب الشركة وعناوينها على النحو التالي :

بطريق زناتة الجديد بجانب الإشارة الضوئي، بشارع النصر (مقر الشركة).

6 شارع جامعة الدول العربية بجوار فندق النبيلة- المهندسين

ت 0233444852/3/4 -0233049198

علما بأن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، والاجازة الأسبوعية يوم الجمعة.

1 شارع جمال الدين ياسين من ش الغرفة التجارية محطة الرمل

ت 034864600/800/888

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24