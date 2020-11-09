الخطوط الجوية الأفريقية: بدء حجز رحلات “الإسكندرية- الخرطوم- سبها”

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الاثنين، فتح منظومة الحجز لرحلاتها الدولية والداخلية لكل من “الإسكندرية / الخرطوم / سبها” .
وأوضحت الخطوط الجوية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن جدول الرحلات سيكون كالتالي:
ولفتت الخطوط الجوية إلى أن الحجز متوفر في مكاتب الشركة وعناوينها على النحو التالي :
بطريق زناتة الجديد بجانب الإشارة الضوئي، بشارع النصر (مقر الشركة).
6 شارع جامعة الدول العربية بجوار فندق النبيلة- المهندسين
ت 0233444852/3/4 -0233049198
علما بأن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، والاجازة الأسبوعية يوم الجمعة.
1 شارع جمال الدين ياسين من ش الغرفة التجارية محطة الرمل
ت 034864600/800/888
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