زيارة تفقدية لخط أولاد شكر الكسارات الذي تعرض للسرقة عدة مرات 

تفقد مدير إدارة توزيع المرقب برفقة عدد من الدوريات الأمنية المكلفة من مديرية أمن الخمس، خط أولاد شكر الكسارات والذي تعرض للسرقة أكثر من مرة على يد مجموعات خارجة عن القانون.

هذا وتم الاتفاق على تكثيف الدوريات الأمنية بالمنطقة لمحاولة القضاء على التعديات التي تطول مكونات الشبكة الكهربائية.

وفي السياق ذاته تواصل فرق الصيانة بدائرة بئر الاسطى ميلاد صيانة مكونات الشبكة الكهربائية بمنطقة وادي الربيع، بالتعاون مع فرقة الصيانة بدائرة توزيع الخمس.

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