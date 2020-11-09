«بشير السويحلي»: أي حوار سياسي سيفشل ما لم يحدد موعداً للانتخابات

قال بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن: “أي حوار سياسي سواء في تونس أو غيرها، لا ينتج تاريخ محدد لإجراء الانتخابات، سيكون مصيره الفشل” وفق قوله.

«السويحلي» أضاف قائلاً: «الوضع في ليبيا لا يتحمل إلا خارطة طريق واضحة المعالم تحدد موعد ملزم للجميع بإجراء انتخابات عامة وتنتهي بها قضية نزاع الشرعية بشكل حاسم ونهائي» وفق تعبيره.

وانطلقت اليوم الإثنين في العاصمة تونس، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، وبحضور 75 ممثلاً من مختلف الأطراف الليبية، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة وجماعة الإخوان، وتيار سيف الإسلام القذافي، إلى جانب عدد من المستقلين.