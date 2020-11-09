حملة تطعيم لطلبة الصف الأول الابتدائي في أجدابيا

باشرت إدارة الخدمات الصحية في مدينة أجدابيا، حملة تطعيم مخصصة لطلبة الصف الأول الابتدائي بالمدارس الواقعة في المدينة والمناطق التابعة للبلدية.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية في أجدابيا، مرعي محمد عبدالحفيظ لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن إدارته وزعت التطعيمات المخصصة لطلبة الصف الأول الابتدائي فور استلامها من مركز مكافحة الأمراض على العيادات الطبية بالمدينة وهي «مركز الشهيد صالح مذكورة، وعيادة شهداء أجدابيا، المركز الصحي 17 فبراير، وعيادة الدّرة».

وأضاف عبدالحفيظ أن عدد الأطفال الذين جرى تطعيمهم منذ بداية حملة التطعيمات يوم أمس الأحد حتى اليوم بلغ عددهم 1477 طفل، مؤكدًا أن الحملة الخاصة بطلبة الصف الأول الابتدائي مستمرة في جميع العيادات الطبية المذكورة.

وطالب مدير إدارة الخدمات الصحية أجدابيا أولياء الأمور بضرورة أتباع الإرشادات الوقائية أثناء فترة تطعيم أطفالهم وعدم الازدحام تجنبا لانتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين بالمرافق الطبية.

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