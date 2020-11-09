«هويدي»: حتى أنا أستطيع عقد اجتماع لـ75 شخصاً بـ500 دينار فقط لاختيار رئيس «الحكومة»

سخر سراج هويدي، ‏‏‏المدير العام‏ لدى ‏الشركة الليبية للإنتاج والتوزيع الفني‏‏، من ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تستضيفه تونس برعاية الأمم المتحدة، وبحضور 75 ممثلاً عن جميع الأطراف الليبية.

“هويدي” كاتب السيناريو الليبي المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “حتى أنا أقدر نجيب 75 شخص وندير بيهم اجتماع في قهوة رقيلة ونحطو رئيس حكومة ورئيس مجلس رئاسي على مزاجنا” وفق قوله.

أضاف “هويدي” قائلاً: “مفيش أسهل من هكي والموضوع مشي حيكلفني 500 دينار قهاوي ومشاريب وسباسي كاريلا. وأي واحد يعارض قرارتنا نصنفوه خطاب كراهية” وفق تعبيره.

وانطلقت اليوم الإثنين في العاصمة تونس، فعاليات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، وبحضور 75 ممثلاً من مختلف الأطراف الليبية، وبحضور ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة وجماعة الإخوان، وتيار سيف الإسلام القذافي، إلى جانب عدد من المستقلين.