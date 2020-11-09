رفع حالة الطوارئ بشحات لمواجهة الطقس السيء

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رفعت مديرية أمن شحات، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بجميع الأقسام والمراكز التابعة لها، وذلك لمجابهة سوء الأحوال الجوية التي تهدها المنطقة هذه الأيام.

وأصدر مدير أمن شحات، عميد محمد فرج، تعليمات برفع حالة الطوارئ في حدود اختصاص المديرية، موجهًا تعليماته إلى قوة التدخل السريع بالمديرية بالبقاء على جاهزية كاملة داخل مقر المديرية لأي حادث طارئ ومساندة جهاز الإسعاف والطوارئ.

وطالب مدير الأمن بأن تقوم الأقسام والمراكز التابعة للمديرية بتشكيل دوريات لتنظيم حركة السير في الشوارع الحيوية.

ودعا رؤساء المراكز والأقسام التابعة للمديرية التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي وشركة الكهرباء وهيئة السلامة الوطنية، وكل الجهات المعنية وتقديم يد العون لهم وضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كل التدابير اللازمة.