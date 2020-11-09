وزارة العدل والبعثة الليبية لدى الأمم المتحدة تبحثان هذه الموضوعات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 November, 2020

عقد اليوم الاثنين اجتماع عن بعد عبر تقنية (الفيديو الكونفرنس) بين وزارة العدل والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف وحضر الاجتماع كلا من: وزير العدل ورئيس البعثة الدائمة وعدد من مندوبي الوزارات والجهات المعنية لاستعراض التقرير الوطني الثالث الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان لاستعراضه أمام المجلس في دورته الحالية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل أن الاجتماع يأتي تمهيدا واستعدادا لجولة الاستعراض التي ستعقد يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت الوزارة أن التقرير يعد فرصة كبيرة للدول والحكومات الوطنية لاستعراض جهودها في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان والخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها ليبيا خلال جولة الاستعراض الثانية عام 2015.