تراجع الدولار في ختام التداولات بالسوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في ختام تداولات اليوم الإثنين بالسوق الموازية.

وانخفض سعر صرف العملة الأميركية بفارق ثلاثة قروش، مسجلا 6.28 دينار في ختام التعاملات مقابل 6.31 دينار في مستهل التعاملات، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

في المقابل، ساد الاستقرار باقي العملات، إذ حافظ اليورو على مستوى 7.45 دينار، والجنيه الاسترليني عند مستوى8.20 دينار. كما استقرت الليرة التركية في ختام التعاملات، مسجلة 0.74 دينار، والدينار التونسي عند 2.31 دينار.

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