“العُليا لمكافحة كورونا”: مستعدون للتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالحكومة المؤقتة، استعداداها بشقيها التنفيذي والاستشاري للتعاون التام مع منظمة الصحة العالمية في مكافحة جائحة كورونا سواء في الجوانب الطبية أو الجوانب الحياتية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، اليوم الاثنين، بمدينة بنغازي مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إلزابيث هوف، بحضور منسق القطاع الصحي للمنظمات في ليبيا، ازرت كالميكوف، ومنسق منظمة الصحة العالمية في بنغازي، سند المجبري.

وأبدت اللجنة، استعدادها لإزالة كل الصعوبات التي تعيق عمل المنظمة في دوائر اختصاص اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا.

من جهتها، عرضت هوف، مختصراً لأهم أعمال المنظمة في ليبيا، مشيرة إلى الخطة الموحّدة للاستجابة لجائحة كورونا والصعوبات التي تواجه المنظمة في تطبيق هذه الخطة.

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