رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي يرحبون بالحوار السياسي الليبي

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رحّب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، بما وصفوه بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حدّ لسنوات من الصراع والانقسام والمضيّ قدما لإرساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيدا عن التدخّل الأجنبي.

وأثنوا، في بيان حول منتدى الحوار السياسي الليبي، على الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريقها للجهود الناجحة التي بذلتها وعزمها على تيسير هذه الفرص التاريخية.

وأكد البيان، أنه يجب اتباع هذه الخطوات وتعزيزها بالتوصّل الى نتيجة إيجابيّة من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تيسره الأمم المتحدة والذي انطلقت مداولاته اليوم.

وقال البيان، إن “هذا المنتدى، الذي عقد بموجب إعلان برلين وبتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل جميع أطياف الشعب الليبي، يتمتع الآن بالشرعية للاتّفاق على نظام سلطة تنفيذية جديد وموحّد وخارطة طريق لتنظيم انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، وذلك أخذا بعين الاعتبار حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالإضافة إلى الإصلاحات الماليّة والاقتصادية الملحّة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عملية تحقيق سلم و مصالحة مستدامين”.

وشدد البيان، التأكيد على الحاجة إلى الإدماج والمشاركة الكاملين والهادفين للمرأة في عملية السلام، وعلى الدعم الكلي لمشاركة المرأة بشكل فاعل في منتدى الحوار السياسي الليبي.

وأكد البيان، “نحن على استعداد للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين، وضد من يواصلون نهب أموال الدولة أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد”.

وقال، “إننا نقف اليوم أكثر من أي وقت مضى جنبا الى جنب مع الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون التدخّل الاجنبيّ، ويتّحدون في إطار حوار سلمي ووطني”.